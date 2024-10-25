7人相約挖寶發現1.82億元「千年古幣」 分配結果讓他笑了

這批古銀幣其中約一半刻上了英格蘭國王「征服者威廉」的頭像，另一半則是被他打敗的哈洛德二世。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕真的是挖到寶！有7名探險者在英格蘭巴斯和東北索美塞特 （B&NES）的丘谷（Chew Valley）中，發現了2584枚古銀幣，最近被英國「西南遺產信託基金」（South West Heritage Trust），以430萬英鎊（約1.82億元新台幣）的價格所買下，發現者之一的史泰博（Adam Staples） 超嗨，表示此事對他來說就像中了樂透一樣，因為在公平的分配後，他拿到了數十萬英鎊，藉此已經買了一間房。

綜合外媒報導，史泰博和其他6名友人，在2019年1月發現了這一批數量高達2000多枚的古銀幣，事後根據專家檢測，這批古銀幣很可能是1066年諾曼征服（Norman conquest）時期的產物，鑄造於1066年至1068年間，恐是在當年的混亂時期被人埋藏了起來，

請繼續往下閱讀...

由英國政府所資助的「可轉移古物計劃」（Portable Antiquities Scheme）負責人路易斯（Michael Lewis）稱，這批硬幣是近年來最壯觀的發現之一，將有助於加深人們對英國歷史上最著名時期的了解：諾曼第公爵威廉1066年在哈斯丁之戰（Battle of Hastings）中擊敗了哈洛德二世（Harold II ）。

路易斯稱：「我們大多數人在學校都學過諾曼征服英格蘭的故事，這可能是因為這是英格蘭最後一次被成功征服。」

這批古銀幣其中約一半刻上了英格蘭國王「征服者威廉」（William the Conqueror）的頭像，另一半則是被他打敗的哈洛德二世。

在歷經數年研究後，英國獨立慈善機構「西南遺產信託基金」在最近以430萬英鎊的價格，將這些古銀幣給買下，成為英國尋寶史上所發現的最高價值的寶藏，收購主要資金來自於英國政府旗下的「國家彩票遺產基金」（National Lottery Heritage Fund），而從今年11月26日起，這些古銀幣將在大英博物館展出。

這些銀幣賣出的收益，由土地所有者和發現者平分，因此史泰博和其他6名友人獲得一半收益（215萬英鎊，約9140萬元新台幣），再將其公平分成7份。

史泰博稱，他拿到了數十萬英鎊，已經花掉了其中一部分，買了一套房子，「我將過著沒房貸的生活，希望有更多時間去尋找其它東西。」

這批古硬幣中，其中一枚刻有宣信者愛德華（Edward the Confessor）的頭像。（美聯社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法