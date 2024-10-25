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全球首富馬斯克1日財富暴增260億美元！身價逼近2700億美元

2024/10/25 09:47

特斯拉週四股價飆漲約22%，全球首富馬斯克1日財富暴增260億美元。（美聯社）特斯拉週四股價飆漲約22%，全球首富馬斯克1日財富暴增260億美元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉週四股價飆漲21.92%，漲幅創下2013年來單日最大漲幅，不僅讓執行長馬斯克財富1日暴增260億美元（約新台幣8320億元），同時也使其身價來到2690億美元（約新台幣8.61兆元）穩居全球首富寶座。

特斯拉週四股價，開盤直接上漲31.03美元，或14.52%，股價開高後，在投資人瘋狂湧入，股價一路飆高，終場大漲21.92%或46.83美元，收260.48美元。

在特斯拉週四股價漲幅創下2013年以來，單日最大漲幅，讓馬斯克1日財富就增加了260億美元。

根據《富比士》報道，在特斯拉週四股價飆約22%後，馬斯克現在的身價約為2690億美元，比前特斯拉董事會成員、甲骨文最大股東拉里·埃里森 （Larry Ellison）多了500億美元（約新台幣1.6兆元）。

CNBC報導，馬斯克持有特斯拉近13%的流通股，佔其淨資產的大部分，不過，他還擁有SpaceX很大一部分股份，該公司在私人市場上的市值超過2000 億美元（約新台幣6.4兆元），此外，他也是 X和人工智慧新創公司 xAI 的股東。

馬斯克的財富可能會更高，具體取決於圍繞他2018年薪酬方案的股東訴訟的結果，該訴訟正在法庭上審理。

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