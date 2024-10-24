漢翔:若引進移工 絕不會接觸到國防業務

漢翔指出，若引進移工，移工絕不接觸國防業務。圖為勇鷹號。（記者王憶紅攝）

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漢翔計劃引進外籍移工 員工憂心恐有國安疑慮

〔記者王憶紅／台北報導〕針對外界傳出漢翔將引進移工一事，漢翔表示，目前仍在評估階段，若要引進，移工絕不會接觸國防機密業務。

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漢翔表示，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加，但國際航太供應鏈斷鏈問題，仍是整體產業普遍面臨的挑戰，因接獲多家國際客戶長期訂單，其中又以發動機業務成長最為顯著。

漢翔稱，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開二、三班運作，已成必要因應，雖提供夜班夜點費補助，員工仍因照顧家庭、生活作息調適等因素意願不高，產線面臨二、三班人員不足，工作安排不易，因此考慮進用外籍移工以解決人力問題，但此案必須全面檢視，妥善規畫。

漢翔說，公司兼營軍、民業務，為保障各業務之機密安全，各項業務及工作廠區均已有明確劃分，而此案僅以「商用件」廠區作為外籍移工申請標的。

漢翔指出，外籍移工之進用，以輪值二、三班為主，並安排至招募不易之工作場域，執行體能要求高、工作重覆性高、且環境耐受高等相關工作，且會律定移工管理作業規定，以落實人員管理、資訊系統隔離、住宿管理等項目。

漢翔強調，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，並與員工良性溝通後，已取得認同及支持。

漢翔重申，本國籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，亦不允許其接觸任何國防機敏業務。相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗之優良人力仲介公司辦理。

漢翔今年在法茵堡航展上，獲70億發動機零組件訂單以及與歐美廠家簽訂多項技術合作後，再獲2家歐洲航空大廠續約，訂單都是針對民用單走道客機零組件的生產製造。

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