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LinkedIn違反歐盟個資規定 遭愛爾蘭開罰107億元

2024/10/24 22:03

愛爾蘭監管機構宣布，知名職場社群平台領英（LinkedIn）因違反用戶個資保護規定，遭處3億1000萬歐元罰款。（歐新社）愛爾蘭監管機構宣布，知名職場社群平台領英（LinkedIn）因違反用戶個資保護規定，遭處3億1000萬歐元罰款。（歐新社）

〔中央社〕協助監督歐盟（EU）境內資料隱私的愛爾蘭監管機構今天宣布，知名職場社群平台領英（LinkedIn）因違反用戶個資保護規定，遭處3億1000萬歐元（約新台幣107億元）罰款。

法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）針對微軟旗下的LinkedIn開出首張歐盟罰單，並稱「LinkedIn取得的（個資使用）許可不能隨便提供（給廣告商）」。

DPC裁定，領英的個資處理方式必須符合歐盟2018年推出的「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation），以保護歐洲消費者的個資隱私。

DPC公關部門主管陶艾爾（Graham Doyle）指出：「在缺乏適當法律依據的情況下處理個資，顯然嚴重侵犯個資當事人的資料保護基本權利。」

愛爾蘭是許多科技大廠的歐洲總部所在地，包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google），以及臉書（Facebook）母公司Meta的歐洲總部都在該國。

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