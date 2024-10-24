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關貿多元布局並進 獲國家品牌玉山獎肯定

2024/10/24 21:23

關貿榮獲國家品牌玉山獎之傑出企業領導人、最佳產品類雙項全國首獎。圖左為行政院副院長鄭麗君、右為關貿董事長張陸生。（業者提供）關貿榮獲國家品牌玉山獎之傑出企業領導人、最佳產品類雙項全國首獎。圖左為行政院副院長鄭麗君、右為關貿董事長張陸生。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務商關貿（6183）今年在產品、服務面持續布局，除了電子發票、報關委任APP「EZWay易利委」外，觸角多方向推進，營運表現也不俗，前三季累計營收創同期新高，該公司也宣布，在第21屆國家品牌玉山獎之中，囊括傑出企業領導人、傑出企業類及最佳產品類雙項大獎。

關貿是財政部投資的公股民營企業，原先為執行財政部通關作業自動化、網路報稅的政策任務，而後因應網路興起，協助企業進行數位轉型，業務範圍已擴及貿易通關、流通供應鏈、電子市集等領域。

關貿今年前3季累計營收17.8億元、年增12%，創歷年同期新高。關貿近年推進多元化服務，在雲端、AI及資安等新興科技的帶領下，該公司對既有通關、貿易、流通、醫療、保險等客戶群陸續推出AIoT、雲、資安等多項數位加值整合服務，並將服務擴展至一般民眾，是台灣社會與經濟運作的重要樞紐。

此外，關貿也已連續7年每股稅後盈餘（EPS）、現金股利、營收創新高，為因應產業界延攬資訊人才的競爭，也持續強化員工福利，連續8年調薪不間斷，每年平均調薪4%以上，並推出激勵獎金、證照獎金、員工持股信託及績優獎金等措施，以留住優秀人才，員工平均薪資為資訊同業的前25%，期許未來能朝向前10%邁進。

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