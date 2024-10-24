晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

1年最高30萬輔導費 今年已有6.6萬壯世代重返職場

2024/10/24 19:25

勞動部推出「壯世代就業獎勵」，協助壯世代重返職場。（勞動部提供）勞動部推出「壯世代就業獎勵」，協助壯世代重返職場。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部112年調查，18.6％銀髮非勞動力仍有重新回歸職場的意願，但50歲以上各年齡勞參率均低於他國，其中65歲以上更不到10%，勞動部今年2月推出「壯世代就業獎勵」，提供壯世代勞工最高6萬元就業獎勵金，以及補助企業職場支持輔導費每年最高30萬元，累計已協助6萬6000名壯世代勞工重回職場。

勞動部今年2月推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，鼓勵中高齡及高齡者重返職場，除提供勞工最高6萬元的壯世代就業獎勵金，也補助企業職場支持輔導費，每年最高補助30萬元，促進壯世代重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，統計已協助超過6萬6000名壯世代就業。

昌哥退休前擔任高階主管6年多，主要負責廠區生產管理工作，具備產品製造、產線管控、人員督導調配專長，退休後經濟無虞但生活缺乏重心，經過就服員深度諮詢，認為非常適合擔任團隊主管，或是做為資深前輩傳承經驗，開始盤點並精準推薦職缺，最後獲聘為總經理特助，協助培訓新一代接班人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財