1年最高30萬輔導費 今年已有6.6萬壯世代重返職場

勞動部推出「壯世代就業獎勵」，協助壯世代重返職場。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部112年調查，18.6％銀髮非勞動力仍有重新回歸職場的意願，但50歲以上各年齡勞參率均低於他國，其中65歲以上更不到10%，勞動部今年2月推出「壯世代就業獎勵」，提供壯世代勞工最高6萬元就業獎勵金，以及補助企業職場支持輔導費每年最高30萬元，累計已協助6萬6000名壯世代勞工重回職場。

勞動部今年2月推出「壯世代就業促進獎勵實施要點」，鼓勵中高齡及高齡者重返職場，除提供勞工最高6萬元的壯世代就業獎勵金，也補助企業職場支持輔導費，每年最高補助30萬元，促進壯世代重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，統計已協助超過6萬6000名壯世代就業。

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