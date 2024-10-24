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台股震盪、散戶觀望！證券劃撥存款餘額月減53億元

2024/10/24 19:13

台股震盪、散戶觀望，9月證券劃撥存款餘額月減53億元。（資料照）台股震盪、散戶觀望，9月證券劃撥存款餘額月減53億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股9月「先下後上」，且因8月初已經修正過一次，股市震盪劇烈，加上國際經濟局勢變化莫測，外資也呈現賣超的情況，散戶轉趨觀望。根據中央銀行統計，9月證券劃撥存款餘額降至3兆4926億元，月減53億元。

央行今日公布國內金融情況，其中，M1B年增率升至4.07%，主因活期存款年增率上升，M2年增率則受資金淨匯出影響，跌至5.60%。

央行官員指出，台股9月「先下後上」，最後小跌收場，由於8月也有一波修正，難免使投資人心態趨於觀望，證券劃撥存款的水位跟著減少。

不僅散戶暫時退場，外資在9月對台股呈現賣超，也出現高檔獲利調節的情況。央行統計，9月外國人新台幣存款期底餘額跌破2000億元，降至1990億元，年增率雖然還是正數，但也收斂至7.23%。

官員說，外國人新台幣存款餘額減少主因今年股利發放較去年少，另外，外資盈餘匯出也導致其存款規模下降。

至於近期美國大選陷入膠著是否也影響外資在股市的動作？官員表示，美國大選只是眾多因素之一，從年初到現在，聯準會貨幣政策轉向，對全球金融市場影響重大；地緣政治上，中東情勢忽高忽低，對油價、通膨預期也影響貨幣政策方向；還有日央行雖然朝升息方向，又因日圓劇升造成股市波動；加上中國人行刺激動作動作大，吸引全球資金關注等。上述眾多原因交錯，均對金融市場資金移動造成影響。

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