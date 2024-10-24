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默克新設韓國安城「旋塗式介電材料」應用中心

2024/10/24 18:32

默克（Merck）宣布，在南韓安城揭幕最先進的旋塗式介電材料應用實驗室。（默克提供）默克（Merck）宣布，在南韓安城揭幕最先進的旋塗式介電材料應用實驗室。（默克提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球領先的科學與科技公司默克（Merck），今正式宣布在南韓安城揭幕最先進的旋塗式介電材料（Spin-on-Dielectric, SOD）應用實驗室，以因應半導體產業中人工智慧蓬勃發展的趨勢，作為加速開發用於先進記憶體與邏輯晶片的SOD材料。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱‧貝克曼（Kai Beckmann）表示，今日的開幕典禮，代表著默克在推動半導體產業創新之路，又向前邁進了重要的一步，這座實驗室所帶來的技術突破，將有助於塑造半導體的未來，使默克能夠滿足數位化時代快速變化的需求。

默克指出，該公司在薄膜技術領域結合了原子層沉積（ALD）、化學氣相沉積（Chemical Vapor Deposition, CVD）和旋塗式介電材料（SOD）的專業，賦予默克在產業生態系統中的獨特優勢。這些材料對於下一代DRAM和NAND Flash設備、高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory, HBM）在人工智慧應用中的發展，以及先進邏輯晶片的研發至關重要。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿（Dr. Surésh Rajaraman）致詞中表示，新實驗室將作為開發尖端材料解決方案的樞紐，能更快回應亞洲客戶群的多元需求，大幅提高靈活度和縮短交付時間，從而提升客戶的創新效率。此外，該中心也將推動高純度SOD材料在亞太地區的開發與穩定供應。

默克指出，位於韓國的SOD應用中心具備先進的技術能力，用以測量和分析塗佈在二氧化矽（SiO2）薄膜上的SOD材料。該中心作為默克全球研發網絡中重要的一環，將匯集來自世界各地不同技術領域專家的支持，帶來豐富的知識與經驗。

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