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深度節能3階段行動方案 經濟部估帶動3266億節能投資

2024/10/24 18:37

經濟部次長連錦漳報告經濟部深度節能行動方案。（翻攝總統府直播）經濟部次長連錦漳報告經濟部深度節能行動方案。（翻攝總統府直播）

〔記者林菁樺／台北報導〕「國家氣候變遷對策委員會」第二次會議今天24日下午登場，因總統賴清德推動「第二次能源轉型」，會中也由經濟部次長連錦漳報告「深度節能行動方案」，將有三階段行動方案，估計2027年我國目標節省206億度電，等同省下全國8%用電，減碳量可破千萬噸，並促進3266億元節能投資。

他指出，「最好的能源是節能」，總統賴清德就任後提出二次能源轉型，經濟部的深度節能是重要政策，主要可分為三階段執行，先由「十大公營帶頭」、「九大部會齊節電」、「產業住宅全面擴散」。

首先是十大公營帶頭，由公營企業、醫院參與，包括台電、中油、台水、台糖、中鋼、唐榮、台船、臺大醫院、榮總、三軍總醫院等合計有18戶參與，連錦漳指出，會派出台電診斷，並由34位專家多方會診改善處方，再導入 ESCO購置節能設備、最後實地檢驗看用戶節能省電費效果。

連錦漳解釋，深度節能是三贏模式，用戶能「省成本」，不用先付節能的設備費用；ESCO業規模擴大，經由政府作保，可協助ESCO取得融資，金管會也幫忙，透過保險專案理賠降低風險，而ESCO業者約十年內回收，獲得用戶省下的電費，也可回收投資節能設備資金；政府更能增加供電餘裕，讓AI產業更蓬勃發展。

至於「九大部會齊節能」，包括高鐵、國際機場、學校、醫院通通納入，改善辦公大樓及廠房照明、空調、空壓系統、泵浦等，根據經濟部估計，將有379戶參與，年省3.9億度電、14.8億元電費，帶動逼近160億元投資。

最後階段是「產業住宅全面擴散」，根據經濟部調查，有將近2700家業者願意參與，經濟部將聯手環境部、金管會成立輔導顧問團，提供信保支援、投資抵減等，藉此改善照明、空調、空壓系統及泵浦等設備，助企業落實節能。經濟部也已修正能管法子法提升年節電率到1.5%，另外產創條例增加節能減碳項目，投資抵減額度拉到18億元。

至於住家部分，補助老舊冷氣、冰箱汰換一級家電，2026年可完成汰換730萬台、全國省下34.8億度電。

三階段執行完成後，經濟部預估2027年目標節省206億度電，等同8%全國用電，也是8個台中火燃煤機組發電量，整體減碳量約1018萬噸，促進3266億元節能投資。

連錦漳也說，經濟部會持續建立系統性能效評估、推動智慧能源管理系統EMIS、整合節能與既有用電尖峰管理，也需要跨部會支持，如引進市場資金、建築與節能整合思考，中央地方持續合作，創造地方節能產業。

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