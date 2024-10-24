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明年統一發票經費大增 雲端發票500元獎有望再加碼

2024/10/24 17:45

財政部次長李慶華表示，若預算順利通過，明年雲端發票500元獎將再加碼，讓更多民眾可以中獎。（資料照）財政部次長李慶華表示，若預算順利通過，明年雲端發票500元獎將再加碼，讓更多民眾可以中獎。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，財政部次長李慶華表示，明年統一發票經費增加，大概編列180多億元，較今年增加逾35億元；因此，若預算順利通過，明年雲端發票500元獎將再加碼，讓更多民眾可以中獎。

為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，財政部日前宣布今年9-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，再增開50萬組，等於每期開出雲端發票500元獎245萬組，加上100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數增至256萬6030組、總獎金高達13.67億元。

財政部編列2025年統一發票經費共187.8億元，較今年增加35.4億元，其中9成以上做為統一發票給獎獎金。李慶華今表示，明年統一發發票經費增加，將請賦稅署規劃一下，但要看預算通過情況，如果預算通過，可以加開發票中獎組數，將以加碼雲端發票500元獎為主，讓更多的民眾可以中獎。

李慶華指出，今年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至9月，國人使用載具儲存雲端發票比率達58.98%，提前達成原定目標55%，再創新高。財政部表示，將加強推動及輔導營業人加入開立雲端發票行列，並持續推出便民優化服務，以逐年提升雲端發票使用率，讓雲端發票成為生活的一部分。

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