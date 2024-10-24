外資又搶機票了！航空雙雄最吸金，敲逾5.4萬張（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週四（24日）賣超台股66.85億元，不過，卻大買機票，華航與長榮航大買逾5.4萬張，居買超前2大，受外資大買下，股價雙雙飆高。

華航今股價終場大漲2.31%，收22.15元，成交量5.87萬張，而長榮航亦漲1.35%，收37.55元，成交量3.91萬張。

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外資買超前10大個股，依序為華航（2610）3萬2205張、長榮航（2618）2萬2493張、鴻準（2354）2萬151張、新光金（2888）8881張、台積電（2330）6230張、晟銘電（3013）6165張、鴻海（2317）5228張、金寶（2312）4854張、欣興（3037）3880張、興富發（2542）3311張。

至於賣超前10大個股，依序為聯電（2303）2萬7788張、群創（3481）1萬832張、威盛（2388）9841張、台新金（2887）9351張、華邦電（2344）9151張、瑞軒（2489）6048張、恩德（1528）5668張、力積電（6770）4997張、聯鈞（3450）4493張、華新（1605）4307張。

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