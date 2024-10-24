9月失業率降至3.43％ 續創24年同月最低

主計總處表示，由於畢業生陸續找到工作，9月失業率呈季節性下降，預料10月將維持下降趨勢，目前勞動市場穩定。（示意圖，資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布9月失業率3.43%，續創24年同月新低，較8月下降0.05個百分點；經調整季節因素後，9月失業率3.38%，較8月略升0.02個百分點。主計總處表示，畢業生陸續找到工作，9月失業率呈季節性下降，預料10月將維持下降趨勢，目前勞動市場穩定。

根據主計總處調查，9月就業人數1160.4萬人，月減9千人，主因暑期工讀生退離職場，較去年同月則增加6.3萬人；1~9月就業人數平均1159.1萬人，年增7.9萬人。9月失業人數則是41.2萬人，月減7千人，其中對原有工作不滿意而失業者減少4千人，初次尋職失業者也減2千人。

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另，9月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）導致週工時未達35小時者為17.4萬人，月減2.3萬人、年減2.9萬人。主計總處表示，週工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人，目前低於疫情前水準。

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