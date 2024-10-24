名師解盤》容逸燊：美大選前陷觀望 站上24000點有難度

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天回跌142點，那成交量3700億，持續量縮的格局，在美國大選之前，市場陷入觀望，加上台積電法說過後，暫時台股沒有更大的利多，要等到11月中旬輝達的法說，可能才有進一步推升AI的行情，所以指數目前呈現量縮，在23000到24000點區間進入震盪整理，

而OTC指數今天也是拉回的一個走勢，那一度破了月線，所以在高檔的中小型股呢，在美國大選之前，以及季報公佈之前，要特別留意，這些CPO族群早盤因為聯亞在法說過後，股價表現的並不如意，雖然法說這個表現不錯。第3季稅後純益800萬元，每股EPS為0.09元，結束了6個季度的虧損，但是股價已經反映在前2個月，從底部200塊以下，拉昇到將近400塊，所以今天聯亞的早盤重挫，也造成矽光子族群連帶的反應不佳，包括3450聯鈞，3363上詮、3163波若威，以及4979華星光，那都是呈現拉回幅度比較大的。

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另外在早盤，美股的盤後特斯拉公佈的財報，上個季度的營收比預期還要來得好，尤其在儲能以及綠電發電業務，營收增加了，季增五成以上，電動車的毛利率也維持在百分之十七，比預期還要來得好，但是我認為主要應該還是川普交易，推升了特斯拉的股價往上大漲。財報本身表現並不算是非常優異，可是因為和川普選情關係的影響，所以推升了特斯拉股價短線，稍微有些利多，比較明確的反應。

反而看到台灣今天的車電相關概念股，都是呈現開高走低拉回，譬如說昨天強勢的5425台半，以及2481強茂。這2檔車用二極體，今天也都是開高走低。另外比較純的特斯拉概念股3665貿聯，跟1536和大，那今天也都是收黑的，所以表示車電股進入到第四季雖然是旺季，可是短線如果有這樣利多反應的話，那也可以順勢調節。

在美國大選之前，指數要再站上24000點，應該比較有難度。因為如果扣除掉明天禮拜五的話，下一週就是選前最後一週，完整的一個交易日。那今天在中小型股，已經看到有在換股的一個動作，尤其像是。CPO族群以及一些台積電供應鏈的部分。

那我認為選前儘量持股可以轉換到一些比較低位階的股票，或者是才剛起漲，題材比較新的，那這樣子可以，比較不會遭受到高檔獲利調節的賣壓。那季報公佈之前，在中小型股的部分，我覺得都要特別留意，漲多的類股，如果季報反應不如預期，將可能會遭受到法人的拋售。

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