LTN經濟通》AI 需用龐大電力 帶旺此產業

人工智慧（AI）浪潮襲捲全球。（路透資料照）

AI發展背後 潛藏缺電隱憂

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮襲捲全球，在當今世界中所扮演的角色日益重要，許多產業相繼導入AI技術，帶來了無限的機會AI發展背後，卻潛藏缺電隱憂。

AI是目前全球各地都在搶攻的重要領域，未來的運算速度越來愈快，全球電力供應需求也將持續暴增，而AI在處理大量資料時，相當耗能、耗電，如何安全的電力滿足，成為市場思考的問題。

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國際能源總署（IEA）今年初估計，截至2022年，資料中心、加密貨幣和AI相關領域的電力消耗，以上3類領域的用電量加總占全球能源需求近2%，到2026年需求量會翻倍

荷蘭阿姆斯特丹自由大學（VU）博士生德伏里斯（Alex de Vries）研究指出，預估到2027年，AI領域1年用電約為850億到1340億度電，「等於是到時僅AI耗電，就約占全球用電的0.5%」。

AI資料中心運作需要大量的電量。（路透資料照）

馬斯克：電力供應恐阻AI發展

對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）等科技巨頭們都指電力供應恐阻礙AI發展，警告「新的能源危機即將到來」

AI，隨意下達幾個指令，或是滑鼠點幾下，就能生成出一段文字、圖像、影像，但其背後會的耗能遠比想像中的多更多。

據悉，AI的能源需求分成兩大部分，1是訓練語言模型所消耗的電力，2是推論階段（inference phase），將訓練到一定程度的模型置入實際場景，並透過提示讓AI生成初始回應，這兩個階段都有高密集的能源需求。

《新蘇黎世報》先前1篇文章指出，沒有台灣，全球晶片和相關供應鏈就會陷入癱瘓。（示意圖，路透資料照）

未來10年 台灣用電年成長率成長3倍

《新蘇黎世報》先前1篇長篇以「沒有台灣，就沒有人工智慧」為題的文章指出，AI開發者需要算力更強、能耗更低的新1代晶片，而這類晶片約90%來自台灣，沒有台灣，全球晶片和相關供應鏈就會陷入癱瘓。

先前在台掀起AI旋風的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也說：「台灣為全球AI技術奠定了基礎。」

根據我國台電推估，在半導體和AI產業用電增加之下，今（2024）年到2033年，台灣用電量年均成長率將達2.8%、平均年增90億度用電；預估到了2033年，全年用電量將較今年成長28%。以用電夜尖峰負載來看，同樣年均成長2.8%，是過去10年年均成長0.9%的3倍。

台電推估，在半導體和AI產業用電增加之下，今（2024）年到2033年，台灣用電量年均成長率將達2.8%、平均年增90億度用電。（資料照）

科技巨頭需電大 帶動電力股上漲

而根據台媒報導，台電公司董事長曾文生8月時，點出未來6大挑戰，包括用電成長率倍增、需求型態改變、加速開發電源、強化電網韌性、區域供需平衡，以及加速減碳。

其中面對用電成長率倍增，他指出，未來3年供電壓力最大，用電年增量集中在AI和半導體產業，用電需求增加最多的是新竹與高雄科學園區。

換句話說，台灣若要發展AI及研發中心，至少要有穩定的電力，更不用說像是AI超級電腦這般高耗能設備，就連硬體「散熱、冷卻」也皆需耗費大量電力。

8月我國總統賴清德在「氣候變遷對策委員會」上表示，當前政府的重要工作，除確保穩定供電、優先努力開發多元綠能之外，「我們也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。」

由於AI資料中心需要極大的電量進行運算，各大科技巨頭購電需求若渴，帶動資金聚焦電力概念股，以知名發電公司Vistra為例，今年初至10月22日，股價已大漲228.45%，分析師認為，這波由AI帶動的大漲行情，未來仍有持續走升的條件。

麥肯錫1篇報告指出，預計到2050年，電力將成為各情境下最大的能源來源。而根據《彭博》，今年MSCI亞太公用事業指數歷經兩年低迷後強勢反彈，今年大漲超過10%，這一表現在MSCI亞洲大盤各行業中僅次於科技股。

隨著科技日新月異，未來AI無疑會有更龐大的成長。（彭博檔案照）

摩根大通看好電力股

摩根大通（J.P. Morgan）分析師Jeremy Tonet1篇研究報告指出，電力股「還會再高」，理由除了AI對電力市場帶來結構性成長動能，還加上交通工具、供暖系統電氣化趨勢，以及製造業回流美國推升工業用電量，在多個利多消息加持下，看好電力股後市。

隨著科技日新月異，未來AI無疑會有更龐大的成長，為支撐資料中心運作，消耗能源的程度只會更大，大到足以威脅當地電網，若能利用AI找到節能的方法，也許有助於紓解缺電之急。

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