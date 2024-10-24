竣邦-KY斬獲Adidas訂單 新舊柴火挹注2025年

竣邦-KY（4442）預估，2025年營收可望年增雙位數百分比。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動休閒戶外機能性布料設計暨供應廠商竣邦-KY（4442）觀察，受惠於既有時尚品牌客戶挹注，旗下訂單能見度已達半年，預計明年運動休閒大廠Adidas訂單加入，以及越南新產能啟動出貨之下，儘管紡織產業仍需考量國際政經局勢，但竣邦2025年營收可望年增雙位數百分比。

竣邦-KY執行長蕭志偉今天表示，目前紡織產業已經走出庫存去化的艱困時期，國際時尚休閒品牌正在走向細分市場，在布料與服務的設計上也更加重視客製化。儘管市場需求尚待全面復甦，國際仍然存在政經局勢挑戰，公司已調整體質，持續增進產品機能性，目前接單能見度已達明年第一季底。

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竣邦-KY目前主要客戶包括運動休閒品牌大廠NIKE，羽絨服品牌廠Canada Goose ，以及Boardriders、BURTON 、VUORI、HellyHansen、ATHLETA、Alo等具備競爭力、成長速度快的新興品牌廠。

竣邦-KY今年實際出貨的客戶VUORI、Alo、Under Armour、Fanatics 的訂單量皆有顯著增加，此外，現有客戶NIKE更在疫情挑戰下，雖然仍有庫存尚待消化，但與竣邦-KY之間的交易依舊連續3年呈現增長，對公司整體業績有正向影響，明年Adidas也將加入挹注公司營收的行列。

觀察客戶每年採用的產品數，2022年為513件、2023年為559件，預估今年為614件，每年成長雙位數百分比。蕭志偉表示，竣邦-KY已成為國際品牌的共同研發夥伴，後續除了會繼續增加運動休閒品牌的合作比重，並提升針織產品的研發力道。

同時，竣邦-KY也正專注於拓展環保、可持續材料，增進產品的複合功能性，以滿足客戶的高標準要求，力拚藉由高品質布料促進下游訂單動能，為明、後年營運目標打下基礎。

關於生產基地分佈，目前台灣主要為竣邦-KY的國際接單中心，產能佔比為 10%；越南的產能佔比為30％，中國則有 60％比重。竣邦去年在越南的出貨比重低於5%，今年約30%，明年可望提升至 35%至40%；公司正藉由拉升自有產能與外包產量，滿足客戶區域平衡與供應鏈管理需求。

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