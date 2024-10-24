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台灣通訊技術大突破！首顆國產高空氣球亮相

2024/10/24 12:22

數發部今天在台東鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，不過受到潭美颱風外圍環流影響，現場風速達到輕颱標準，因此取消升空。（記者徐子苓攝）數發部今天在台東鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，不過受到潭美颱風外圍環流影響，現場風速達到輕颱標準，因此取消升空。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台東報導〕我國通訊技術有突破性進展，除了海纜、微波、衛星外，現在又多了高空氣球！數位發展部今天在台東展示我國第一顆繫留型高空氣球，也是國際上少數案例之一，搭載通訊模組和工研院研發的氫燃料電池供電設備，可升空至800公尺的高度，並提供面積達380平方公里的網路覆蓋，且整組氣球「國產國造」，不論在天災或戰時的緊急時刻，都能確保地區的通訊不中斷。

數發部今天在台東縣鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，原定向外界展示高空氣球的升空畫面，不過受到潭美颱風外圍環流影響，現場風速達到輕颱標準，因此取消升空。但數發部仍向媒體展示相關技術，部長黃彥男也不畏強風豪雨，特地搭機前來見證。

圖為高空氣球先前升空畫面。（數發部提供）圖為高空氣球先前升空畫面。（數發部提供）

黃彥男表示，今天展示的高空氣球能夠升空達到800公尺，且其中的電池可提供長達80小時的服務，可以說是「台灣之光」。台灣是一個天災很多的地方，因為地緣政治關係、也可能會有人禍，因此我們必須保持通訊韌性，發展能夠自己控制的通訊應變系統。

財團法人電信技術中心（TTC）執行長林輝堂指出，台灣的地面行動通訊發展非常成熟，隨時都能享受高速且穩定的通訊品質，TTC在數發部指導下，也持續精進通訊網路，這次展示的高空通訊平台，將通訊設備放在無人機、飛船、高空氣球上，可以克服地形的障礙，提供高機動、低延遲的訊號中繼站。

TTC檢測暨網通技術組副主任陳譽明介紹，各國都在發展「立體通訊」，透過太空或高空載具搭載通訊模組，以擴大網路涵蓋範圍。由於高空通訊平台運作範圍位於我國領空，我國具有完整的管控權責，因此發展「高空通訊平台」，是可以自主掌控的通訊系統。

「高空通訊平台」目前在國際上主要有3大類型：無人機、繫留型高空氣球、高空飛船。其中無人機技術門檻高，高空飛船因消耗大量電力無法長時間提供通訊服務，而繫留型高空氣球具備酬載重量大、可長時間滯空、技術相關成熟，因此數發部選擇從這裡切入。

活動現場也演示多項技術，包括模擬災害情境下的通訊中斷與恢復過程，透過高空氣球提供的臨時訊號，結合無人機進行受困民眾的搜救，讓與會者體驗高空通訊平台的即時應用成效。

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