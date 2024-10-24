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2024通訊大賽獲獎名單出爐！展現AI創新應用爆發

2024/10/24 12:24

2024通訊大賽獲獎名單出爐！展現AI創新應用爆發（工研院提供）2024通訊大賽獲獎名單出爐！展現AI創新應用爆發（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕由工研院主辦的第23屆「Mobileheroes 2024通訊大賽」獲獎名單昨（23）日揭曉，來自國內外的優勝團隊分別展現5G通訊結合AI人工智慧技術在通訊網路管理、AR/MR及智慧能源等應用，各種新穎的資通訊解決方案，為產業轉型升級提供源源不絕的創新能量。

工研院表示，2024通訊大賽以「5G結合AI與ESG」為競賽主題，鼓勵參賽者開發更多具實用性、跨領域的解決方案，國際賽吸引來自臺灣、美國、加拿大、葡萄牙、義大利、德國、波蘭、奈及利亞、新加坡、印度、紐西蘭等超過20個國家代表團隊報名參與。

此外，大賽更獲得桃園國際機場公司、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、高通、G REIGNS（宏達電）、華電聯網、和碩聯合科技、優達科技等10家企業贊助，競賽總獎金超過200萬元。

工研院表示，國際賽決賽最後由台、美跨國公司Ataya代表隊獲得冠軍，該團隊的作品「CHORUS AP」打造便攜式、即插即用的系統裝置，在戶內外及各種場合皆可快速部署，提供中小企業5G專網的簡單解決方案。

獲亞軍的加拿大團隊OVA，作品「StellarX」平台利用生成式AI、雲端計算、和先進的空間計算框架，讓非程式設計師也能透過簡單的文字及語音等指令，在各種XR延展實境設備中進行創作，令人耳目一新。

葡萄牙團隊Enline則開發創新的數位孿生技術，將物理和數學算法整合到雲端中，無須額外的硬體或感測器，實現精確的即時監控與電力資產的預設性維護，獲本屆通訊大賽季軍。

工研院指出，隨著6G發展的應用情境出爐，結合低軌衛星、雲端運算、AI、物聯網等技術，帶動我國高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、Wi-Fi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等設備持續出口，預估2025年通訊產業產值可達1兆2,965億元，年成長1.4%。

工研院表示，今年參與通訊大賽贊助的企業代表除擔任評審，也在競賽過程中給予團隊各種建議與指導，獲勝隊伍更可獲得企業提供的資源，包括市場推廣、技術支援或進入企業應用生態圈，協助團隊持續成長，打造長久的商業模式，為產業孕育下一個隱形冠軍。

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