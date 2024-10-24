晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

工研院攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台 助攻製造業邁向智慧工廠

2024/10/24 11:30

工研院運用軟硬體系統整合技術結合凌通科技微控制器（MCU）晶片，共同打造「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」，將提供具高效能及低功耗的AI運算應用，助推電子組裝、系統廠與傳產等製造業邁向智慧工廠。（工研院提供）工研院運用軟硬體系統整合技術結合凌通科技微控制器（MCU）晶片，共同打造「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」，將提供具高效能及低功耗的AI運算應用，助推電子組裝、系統廠與傳產等製造業邁向智慧工廠。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院運用軟硬體系統整合技術結合凌陽集團旗下IC設計凌通（4952）微控制器（MCU）晶片，共同打造「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」，將提供具高效能及低功耗的AI運算應用，協助電子組裝、系統廠與傳產等製造業，帶動工控設備朝向智慧辨識與監測模式。

此平台於2024台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan 2024）展示，吸引眾多科技廠參觀及尋求智慧工廠的最佳路徑。

工研院電光所所長張世杰表示，未來製造業產線、工廠發展趨勢將更加重視網路與系統的全面整合，通過智慧工廠技術實現機器與人的即時互動，提升自動化管理方式。因應國內半導體、ICT製造業、光電產業等領域智慧化生產需求，開發平台有效拓展繁雜的AIoT生產及管理系統，打造安全可靠的工業控制環境非常必要。

工研院與凌通攜手合作，運用凌通所研發低功耗邊緣運算AI微控制器晶片，結合工研院軟硬體系統整合技術，打造「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」，透過平台的高性能的微處理器（MPU）為大核，專門負責AI運算中的高負載應用，提供強大的計算能力；省電的微控制器（MCU）為小核，則能連接感測器及其他週邊裝置，並在低負載運作時自動關閉大核，以進一步節省能源。張世杰表示，此平台未來能結合高算力加速器，擴展至生成式AI和大語言模型等多樣技術應用。

凌通董事長黃洲杰指出，凌通提供32位元微控制器晶片具備低功耗設計、強大運算能力成為物聯網應用，工研院成功以軟硬體系統整合晶片內建邊緣運算AI功能，「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」將可進行影像、數據辨識，並整合多種周邊介面，適用於智慧工廠中的工控設備，例如相機與機械手臂等。同時，該MCU晶片具備向下相容的特性，廣泛應用於產線即時監控、異常分析、瑕疵檢測等領域，有效提升工廠自動化和安全性。

工研院表示，該院致力推動製造業朝向更加自動化、智能化的未來發展，在「智慧化致能技術」應用領域，運用邊緣AI運算及軟硬體整合技術，使製造工廠能高度智能化，提高靈活度、生產效率、品質和生產力，促進自動化生產、AI人工智慧和物聯網的深度應用，突破舊有生產模式，並聚焦於邊緣運算新技術的研究，加強工業物聯網（IIoT）、通訊AI人工智慧的深度整合，使製造業工廠透過AIoT５技術實現設備間的互聯，確保企業具備面對未來市場需求的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財