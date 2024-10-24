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高公設向來不利買氣！雙北市逾7成賣完新案公設比在35％內

2024/10/24 10:57

根據住展雜誌調查，今年前3季台北市新案平均公設比約35.4%、新北市約34.2%，均較去年維持平盤。（住展雜誌提供）根據住展雜誌調查，今年前3季台北市新案平均公設比約35.4%、新北市約34.2%，均較去年維持平盤。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕高公設比向來不利買氣，根據新建案市調機構彙整今年前3季雙北市新建案（不包括公寓、透天）平均公設比，發現台北市逾7成、新北市有8成賣完的新案，公設比都在35%以內。

根據住展雜誌調查，今年前3季台北市新案平均公設比約35.4%、新北市約34.2%，均較去年維持平盤，不過，相較近5年最低的2020年，仍分別高出0.4個百分點以及0.3個百分點。

即便高公設比不利買氣，但今年雙北市仍有少數新案公設比40%起跳，住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年前3季北市大安、文山、士林，以及新北市新店等4個行政區仍有出現公設比40%以上的新建案。

公設比40%以上 多為小基地建案

至於，出現40%以上公設比的新案，通常基地小，甚至不到100坪，由於規劃戶數少，導致住戶分攤公設比率拉高，實際室內空間則顯得侷促，且車位不足，並以機械車位為主，管理費也相對200戶起跳的社區要來得高。

根據住展雜誌彙整，今年雙北市公設比在35%以內的新案，主要分布在台北市中山、中正以及新北市三重、林口與板橋等行政區，其中台北市以都更案為主，新北市則主要出現在重劃區。

此外，今年雙北市新案仍看得到公設比壓在30%以內的新案，主要出現在新北市土城、鶯歌等兩行政區，不過陳炳辰認為，逃生、消防等必要設施已占去相當比率的公設面積，建商若刻意壓低公設比，犧牲車位、電梯等公設使用便利與舒適空間，倒也不見得比較好。

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