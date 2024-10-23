8圖書經銷商享免稅卻聯合控價 公平會合罰120萬

圖書經銷業者免營業稅，卻仍合意維持與下游通路之交易條件，遭公平會處分。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，聯合發行、大和書報圖書等8家圖書經銷業者於政府實施免營業稅，卻仍合意維持交易折扣，並限制與下游通路的交易條件，足以影響我國圖書市場的正常供需功能，違反「公平交易法」聯合行為之禁止規定，因此公平會除勒令停止違法行為，並裁處聯合發行80萬、大和書報圖書20萬、楨彥與紅螞蟻圖書各10萬，總計120萬元。

公平會公告，涉及此違法行為的8圖書經銷業者為：聯合發行、大和書報圖書、楨彥、紅螞蟻圖書、創智文化、易可數位行銷、旭昇圖書、吳氏圖書。

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公平會指出，經過調查發現，2021年3月圖書免稅政策施行前，聯合發行等8家我國主要圖書經銷業者透過會議出席會議、同業聯繫或取得相關會議簡報等方式達成「交易折扣免稅後維持不變」的共識，並作成聯名函，函中舉例折扣計算方式，並分別以書面、LINE或電話等方式告知下游通路維持交易折扣條件，目的在表明相關交易折扣調整方式產業已達成共識，避免下游通路向其等協調換約及議價。

公平會表示，我國書店通路多為中小型經營之書店，進書管道高度仰賴經銷業者，而本案8家圖書經銷業者合意維持原交易折扣不變，已影響下游通路的進書成本，限制圖書市場競爭，屬於違法的聯合行為。

公平會提醒，近年實體圖書之大環境經營不易，擴大閱讀人口，推廣書香共讀是各界努力的目標，但業者仍要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，勿與其他業者共同決定交易條件，切記「讀者開卷有益」而「業者合意有害」

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