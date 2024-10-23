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攸泰海事產品回神 新事業助攻明年營收倍增

2024/10/23 18:37

攸泰董事長簡民智今天出席國際衛星通聯實測合作發表儀式。（記者方韋傑攝）攸泰董事長簡民智今天出席國際衛星通聯實測合作發表儀式。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕攸泰（6928）董事長簡民智今天表示，受惠於旗下衛星事業以及自有品牌「睿剛電訊」成長動能強勁，加上海事市場需求逐漸回溫、新客戶加入助攻，2025年營收可望恢復2023年水準，此外，在產品組合優化之下，非海事業績比重不排除達到整體4成。

簡民智今天出席國際衛星通聯實測合作發表儀式，會後提及攸泰今年營運處於低谷期，主要原因在於今年海事市場仍在庫存去化階段，而旗下主要客戶皆為海事相關，營收比重將近7成。觀察第3季底、第4季初庫存見底，客戶拉貨動能逐漸恢復，加上新客戶下單，可望反映在明年首季營運表現。

簡民智形容，航海今年已經「低得不能再低了」，「明年的訂單一定比今年更好」，但若要與2022年或是2023年的高峰期相比，確實還有努力空間。因此，攸泰同時著重發展中低軌道衛星，以及自有品牌睿剛電訊在車用、國防、無人機等領域的客製化原廠委託設計服務（ODM），兩區塊業績今年都將年增80%至100%。

簡民智強調，「我們希望從一個毛利率10%至15%的公司，走向20%至25%的目標」，目前新事業比重雖小，但在無人機、AI政策加持，以及市場需求持續增加之下，成長速度與幅度都相當良好，明年營業額貢獻上看4成，且平均毛利率多約介於30%至40%之間，有望進一步打造健康的營運體質。

法人預估，攸泰明年營收預期超越2023年的37.2億元，比起今年約成長1倍，旗下睿剛電訊今年貢獻的營收約為4億元，明年目標7.5億元至8億元，約佔總營收2成左右，利基型事業將有助於提升合併毛利率，帶動獲利相較於今年轉虧為盈，並進一步追趕2023年的3.44元。

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