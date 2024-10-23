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高股息ETF配息縮水 00940公告月配息0.04元

2024/10/23 16:43

高股息ETF配息縮水!00940公告月配息0.04元。（擷取自官網）高股息ETF配息縮水!00940公告月配息0.04元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、群益科技高息成長（00946）月等高股息ETF配息陸續縮水後，元大台灣價值高息（00940）今日公告配息首度縮水至0.04元，打破前4次每股配0.05元的紀錄，11月7日除息，11月6日為最後買進日，12月2日入帳。

根據統計，00929連續3次降息、離最高配息金額縮水約30%、00934降息幅度為58%、00936高達68%、00946縮水19%，近期高股息ETF吹起降息風，值得投資人多關心投資配置。

投信業者認為，高股息ETF普遍配息下降原因無他，主要是台股本益比一度上升至超過24倍，遠高於近五年平均值的17.6倍，但現金股息金額尚未跟上價格漲幅，大盤現金股息殖利率從去年的4.7%下降至目前約2.5%，在成份股殖利率普遍下降，連帶影響高股息ETF 的配息率表現。

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