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聯亞第3季每股獲利0.09元 終止連6虧

2024/10/23 15:48

聯亞第3季每股獲利0.09元，終止連6虧。（擷取官網）聯亞第3季每股獲利0.09元，終止連6虧。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕聯亞（3081）第3季終於獲利，每股獲利0.09元，終止連6虧，累計前三季每股虧損0.68元。聯亞財務長楊吉裕表示，第四季在資料中心400G 穩定出貨， 800G持續出貨，以及中國矽光客戶量產出貨下，第四季營收與2021年第3季相當水準。

楊吉裕說，美國矽光客戶第二季新增800G產品應用，生命週期2年以上，明年會有很好成長，而1.6T產品預計第四季到明年第一季量產，後續則轉到一般資料中心使用， 預期資料中心未來幾個幾度都會不錯，中國客戶矽光客戶的下一代LD等產品也在開發、驗證中。

聯亞第三季營收3.23億元，2021年第3季營收3.82億元，換言之，第四季營收季增逾18.27%。

第三季營收組成為電信telecom 35-40%，datacom 50-55%，消費/工業/LiDAR/其他5-10%。若是以產品組合來看，10G以上DFB LD約18-22%、矽光產品40-45%、PD/APD合計約15-18%。

聯亞今日以上漲9.5元的362元作收。聯亞目前為處置股，每20分鐘成交一次，處置期限到10月24日止。

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