國壽首推保戶健康年報 被保人平均壽命較國人多3歲

國泰人壽今發表《2024國泰人壽保戶健康年報》，為首家保險公司發布保戶健康研究成果。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰人壽今發表《2024國泰人壽保戶健康年報》，為首家保險公司發布保戶健康研究成果。國壽以764萬名保戶資料為基礎，透過各種健康指標進行剖析，發現在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障者呈現良好的3大健康指標，包括平均壽命較國人延長3歲、可避免死因死亡率低於全國、及罹癌後5年存活率高於全國。

國泰人壽認為，保險不僅是分散財務風險的工具，也是推動健康生活的重要力量。

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國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，過去幾年受到COVID-19疫情的衝擊，讓我們深刻體會到健康風險的不可預測性；在醫療成本持續攀升的現況下，商業保險將成為降低國人健康風險的關鍵角色。

國泰人壽團隊攜手呂宗學、喬治華、莊聲和等3位公衛與精算領域專家學者，分析年度持有有效保單的被保人，透過歸納所有保單資訊與理賠紀錄，進行4大面向、13項人口健康指標的研究，經由數據判讀，了解保戶健康樣貌，從中發現缺口提出有效解方。

國泰人壽透過《保戶健康年報》發現，擁有保險保障者更能優化3大健康指標。

首先是「更長的平均壽命」：以國壽保戶為例，平均壽命為83.3歲，較全國延長3.03歲；其次是「更好的健康管理」：國壽保戶的可避免死因死亡率（每十萬人口）僅為112.9，低於全國的167.4，突顯保險保障者積極透過預防措施或及時治療來管理健康，擁有更好的健康管理能力；最後是「更佳的治療結果」，以國人最擔憂的癌症為例，國壽保戶罹癌後5年存活率（）男69%、女83%）優於全國（男48%、女65%），顯示在保險資源充分支持下，保戶能選擇接受更適合的治療方式，獲得更佳的治療結果。

國泰人壽副總凃薏如表示，保單的設計是因應社會趨勢和民眾需求缺口，透過此份報告發現保險保障增加平均餘命，未來重視保險產品加服務，像是外溢保單，以及透過健康促進對於可預防死因能避免發生，以及發生後快速恢復。

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