未涉新台幣匯率的外匯商品 央行持開放態度

央行對未涉新台幣匯率的外匯商品均持開放態度。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日在最新報告指出，支持金管會規劃「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」策略，央行指出，目前台灣資金進出已相當自由，未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行都持開放態度。央行將基於職掌，配合研議，共同致力推動臺灣財富管理業務蓬勃發展。

立法院財委會明日將就「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」邀請財金部會提出專案報告，中央銀行將由副總裁嚴宗大出席。

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根據央行提出的報告內容，央行指出金管會提出具備臺灣特色之亞洲資產管理中心推動方案涉及央行業務職掌者，主要為資金進出及外匯商品部份。

央行說，目前我國外幣資金進出已完全自由;涉及新台幣兌換的資金進出，經常帳（商品及服務貿易）也無任何限制，廠商可自由結購售;金融帳包括經濟部核準的直接投資、國人透過銀行業、證券業、保險業及 投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，以及外資 投資國內有價證券，亦完全自由，顯見涉及資產管理 業務之資金進出，已相當開放自由。

在外匯商品部分，央行說，依據國際經驗，打造資產管理中心是以美元、歐元及日圓等主要國家貨幣交易為核心，有關未涉及新臺幣匯率外匯商品，央行向來秉持開放態度，在金融穩定的前提下，持續開放各項外匯金融商品及服務，並 檢討修正外匯法規，提升銀行業辦理外匯業務之效率， 支持金融創新，促進金融發展。

截至目前，金管會研擬亞洲資產管理中心的三大具體措施包括放寬高資產銀行發行結構型金融債券銷售對象以及放寬銀行受理高資產客戶以外幣金融資產質借辦理外幣授信； 開放 OSU 對境外客戶辦理不限用途借貸款項業務。央行均予以支持。

有四項策略規劃議題仍有待研議或溝通。包括對OBU 辦理資產管理特區業務之規畫、開放銀行業、 證券期貨業及保險業得向客戶提供更多元化之外匯金融商品及服務，及擴大 OBU 及 OSU 業務範圍等， 央行將基於職掌，持續配合進行研議，共同致力發展臺灣成為亞洲資產管理中心。

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