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川普贏面大？超高關稅讓中國出口商剉咧等 外媒爆逃命潮急起

2024/10/23 15:03

美國總統大選將至，川普用高關稅威脅，已讓在中國設廠的業者忐忑不安。（路透檔案照）美國總統大選將至，川普用高關稅威脅，已讓在中國設廠的業者忐忑不安。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》23日報導，如果川普（Donald Trump）在11月的美國總統大選中勝出，無論是中企還是外企，只要設廠在中國的出口商，以後的生意恐怕都會受到不小影響，而《路透》也指出，已經有一些廠商已預備將中國的產能減少，例如美國知名玩具商KidKraft早已預備在未來1年把在中國的產能減少一半，移往東南亞各地。

川普2018年的任期中，就宣布將對中國開徵7.5%到25%不等的關稅，針對此事，KidKraft已將20%的生產從中國轉移到越南、印度和其他地方。KidKraft認為，川普宣稱要對中國徵收高達60%的關稅，根本會改變整個業界的遊戲規則。不過，倘若賀錦麗（Kamala Harris）是美國下屆總統的話，應該不會跟川普一樣祭出高關稅，但還是會繼續在貿易上制衡中國。

根據《路透》報導，川普光是用高關稅來口頭威脅，就已讓在中國設廠的業者忐忑不安。據統計，中國每年賣給美國的商品，價值超過4000億美元（約新台幣12兆元）以上，同時美國也從其它地方購入中國好幾千億美元的零組件。

《路透》採訪過的27家，以出口至少15%到美國的中企當中，已有約12家計畫在川普重返白宮後快速撤出中國，另外4家表示，若川普真得再調升關稅，將會到海外設廠，剩下的則沒有表態，但擔心可能會就此失去美國市場。

以KidKraft為例，今年迄今，KidKraft已把中國供應商從53家大幅減至41家， KidKraft駐中國深圳的供應鏈和運營副總裁薩根（Mike Sagan）表示，這是不祥之兆，未來的經營恐將更加困難，困境是一定會來到，只是程度的不同而已。

而根據《路透》採訪的這些廠商表示，對全球最大出口國徵收更高的關稅，恐將打亂整條供應鏈，並縮減中國的獲利，進而傷害到就業市場、投資項目，以及原已疲弱的經濟成長。

廠商表示，就算把廠房搬到它處，中美貿易戰也會拉升製造成本以及美國物價。

暫時按兵不動，還沒遷廠的另1家美國家具設計公司m.a.d Furniture Design指出，在2018年仔細調查過東南亞後發現，自己還需要從中國進口60%的零組件，物流加上其它沒有效率所產生的成本，跟25%的高額關稅差不多。

m.a.d Furniture Design表示，之前認為廠房從中國遷出不會多賺多少，但現在似乎已暴露在險境當中。如果川普獲選，自己將在美國對中國商品開徵重稅前，盡可能把產品運到美國，再來尋覓合適的設廠地點，像是馬來西亞或越南等地。

2018年川普的高關稅的確有讓東南亞受惠，因為這片東協區域，已成為仰賴中國供應鏈的美國廠商首選組裝地，話雖如此，但仍沒有壓抑到中國的經濟成長，也沒有改變全球經濟對美國消費以及中國製造的依賴度。1家中國出口商表示，自己公司有30%到40%的低利潤鍋具會銷往美國，但若要徵收60%的關稅，沒有業者可以承受。

分析師預測，60%的高額關稅最快可能在2025年中開始實施，在轉移投資以及減產的衝擊下，2025年中國GDP恐將減少0.4%到0.7%左右。不過，川普當選對中國應該立即會有影響，但賀錦麗當選也會影響到中國，只是不會馬上發生而已。

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