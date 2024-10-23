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桃園電力自給率近140％ 張善政：桃園以北不核供大型AI資料中心是誤導

2024/10/23 11:06

桃園市長張善政23日主持市政會議，提到桃園電力自給率近140%，也將持續與台電合作加強電網韌性。（記者鄭淑婷攝）桃園市長張善政23日主持市政會議，提到桃園電力自給率近140%，也將持續與台電合作加強電網韌性。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕電電公會日前指出，六都電力自給率排名，桃園市電力自給率達137.7%，僅次於高雄市152.9%，排名六都第2，桃園市長張善政今（23日）主持市政會議表示，桃園市境內的發電量不但可以自足，還有餘力供應外縣市，顯示台電過去拋出桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，是一個誤導的措施。

張善政表示，桃園市的電力自給率達到137.7%，代表在桃園境內所發的電，還有近40%可以送到外縣市，今年8月間台電曾提到，因北部電廠電網不夠，桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，這是一個誤導的措施，如果真的「親兄弟明算帳」，桃園自己要用的電不但可以自足，還有能力供給其他縣市，怎麼可以說北部供電不足，不能在桃園以北縣市設立新的工業設施或資料中心，尤其位於桃園觀音的大潭發電廠仍在新增機組，一旦上線啟用後，桃園市電力自給率還會再往上爬，「桃園在台灣電力上，已盡了該出的一份力，甚至還有餘力供給其他縣市」。

張善政表示，除了供電，電網也相當重要，其中牽涉到像是變電設施的用地等問題，需要市府各局處合作努力，加強電網韌性才能避免動不動就停電，市府也與台電建立合作平台，定期召開會議，雙方保持密切的合作。

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