全球首富挺川普可拿到甚麼好處 ? 美媒揭馬斯克背後目的

特斯拉執行長馬斯克是共和黨總統參選人川普最大的支持者之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國富商馬斯克（Elon Musk）公開表態支持共和黨總統候選人川普（Donald Trump），不但捐獻高達千萬美元銀彈支持競選活動，還將X平台變成川普競選的非正式宣傳工具。

大西洋月刊的專欄作者富蘭克林·福爾（Franklin Foer）表示，馬斯克才剛開始挖掘美國政府的「金錢潛力」，而川普就是他的夢想。

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馬斯克強力支持川普，源自於自身的經濟利益。根據Politico的統計，他的2家公司都已獲得

150億美元（約新台幣4808億元）的聯邦合約，美國政府儼然成為一個巨大的利潤中心。

據報導，SpaceX不但與美國多個政府機構，以及五角大廈簽訂合同，甚至還接管了美國太空總署（NASA）的一些核心職能。

但這些只是馬斯克商業計劃的測試版。福爾指出，馬斯克將倡導政府私有化，將國家事務外包給靈活的企業家和熟練的技術專家。這意味著，他的公司將有更多機會獲得巨額合約。

報導指出，馬斯克已經與美國國家偵察辦公室簽訂了1份價值18億美元（新台幣577億元）的機密合同，並通過SpaceX的一個部門為軍方提供通信網絡。

未來美國政府面臨有關人工智能未來的關鍵決策之際和太空的商業化，馬斯克將憑藉著政府合約以及他的內部影響力，佔據主導地位。

至於特斯拉，依賴美國政府所提供的電動車稅收抵免，以及充電站網路相關補貼。

福爾認為，馬斯克想重新設計世界，川普可能是他實現這一目標的「特洛伊木馬」，憑藉他的影響力，馬斯克不僅可藉此牟利，還能控制國家政權。

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