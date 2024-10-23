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準「4兆男」黃仁勳超狂！身價2年漲6倍 首次擠進富豪榜前10大

2024/10/23 09:03

輝達近期股價強勁，也帶動執行長黃仁勳的身價暴增。（美聯社資料照）輝達近期股價強勁，也帶動執行長黃仁勳的身價暴增。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達近期股價強勁，截至21日大漲逾4%到創紀錄的143.71美元，市值首次突破3.5兆美元，也帶動執行長黃仁勳的身價暴增，一舉升至1241億美元（約新台幣4兆元），並首次晉升至《富比世》（Forbes）全球富豪榜第10名。

《富比世》報導，截至21日美股收盤，根據富比世最新排行，黃仁勳淨資產攀升36億美元、（約新台幣1163億元）達1241億美元，擠進前10，微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）淨資產則1225億美元（約新台幣3.9兆元），遭黃仁勳擠下落至第11名。

報導指出，黃仁勳淨資產一夕激增36億美元，是因為週一（21日）輝達股價上漲4.4%，達歷史新高143.71美元。黃仁勳持有輝達約3.5%的股權，這些持股佔其財富的絕大部分。

在富比世2022年發布的400大富豪榜上，黃仁勳的淨資產為206億美元（約新台幣6659億元），與最新數據相較，他的身價兩年增加6倍。

過去兩年，輝達股價上漲超過1000%，自1993年創立輝達以來，黃仁勳迄今都是公司最大個人股東，即便他今夏出售價值7.13億美元的輝達股票也是如此。

雖然輝達週二（22日）股價下跌0.12美元、0.084%，收143.59美元，但仍不影響黃仁勳在全球富豪排行第10名的位置。

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