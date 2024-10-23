2024最強貴金屬不是黃金！白銀漲逾4成完勝（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬價格今年屢創新高，不僅黃金瘋漲，白銀漲勢更犀利，隨著白銀週二及每盎司34.305美元，創近12年新高，今年來漲幅超越43%，在白銀供應短缺擴大，專家表示，年底前可能突破40美元，還有16.6%的上漲空間。

貴金屬今年來漲翻天，黃金漲逾32%，而白銀在週二創下近12年來新高下，漲幅逾43%，遙遙領先黃金，週三續飆，白銀現貨最高來到34.8535美元。

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外媒報導指出，週二隨著白銀近日大幅上升，金銀比有所回落，目前比率為79.97，自1990年以來，該比率的歷史平均值為70，這意味著白銀相對於黃金仍有長期上升空間。

白銀週二日內漲1.13%，站上34美元大關，最高觸及34.305美元，為2012年12月以來首次。今年迄今為止，白銀價格已上升超43%。

根據白銀協會的預測，2024年全球白銀供應總量預計為10.04億盎司，而總需求量將達到12.19億盎司，這延續了2021年、2022年和2023年的供應短缺局面。

滙豐銀行日前表示，今年白銀供應缺失量將擴大至2.14億盎司，並將在2025年維持在1.97億盎司的水準。

GoldSeek.com的總裁兼創始人Peter Spina認為，從基本面來看，白銀具備了「融升」的所有條件，白銀價格的下一輪上漲將十分迅猛，年底前很可能突破每盎司40美元，以週二最高價34.305美元來看，還有16.6%的上漲空間。

另，花旗亦指出，未來6至12個月白銀價格預測上調至每盎司40美元；至於黃金未來3個月預測上調至每盎司2800美元。

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