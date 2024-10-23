晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2024最強貴金屬不是黃金！白銀漲逾4成完勝

2024/10/23 09:46

2024最強貴金屬不是黃金！白銀漲逾4成完勝（彭博）2024最強貴金屬不是黃金！白銀漲逾4成完勝（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬價格今年屢創新高，不僅黃金瘋漲，白銀漲勢更犀利，隨著白銀週二及每盎司34.305美元，創近12年新高，今年來漲幅超越43%，在白銀供應短缺擴大，專家表示，年底前可能突破40美元，還有16.6%的上漲空間。

貴金屬今年來漲翻天，黃金漲逾32%，而白銀在週二創下近12年來新高下，漲幅逾43%，遙遙領先黃金，週三續飆，白銀現貨最高來到34.8535美元。

外媒報導指出，週二隨著白銀近日大幅上升，金銀比有所回落，目前比率為79.97，自1990年以來，該比率的歷史平均值為70，這意味著白銀相對於黃金仍有長期上升空間。

白銀週二日內漲1.13%，站上34美元大關，最高觸及34.305美元，為2012年12月以來首次。今年迄今為止，白銀價格已上升超43%。

根據白銀協會的預測，2024年全球白銀供應總量預計為10.04億盎司，而總需求量將達到12.19億盎司，這延續了2021年、2022年和2023年的供應短缺局面。

滙豐銀行日前表示，今年白銀供應缺失量將擴大至2.14億盎司，並將在2025年維持在1.97億盎司的水準。

GoldSeek.com的總裁兼創始人Peter Spina認為，從基本面來看，白銀具備了「融升」的所有條件，白銀價格的下一輪上漲將十分迅猛，年底前很可能突破每盎司40美元，以週二最高價34.305美元來看，還有16.6%的上漲空間。

另，花旗亦指出，未來6至12個月白銀價格預測上調至每盎司40美元；至於黃金未來3個月預測上調至每盎司2800美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財