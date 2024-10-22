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酷澎攜手勵馨 物流中心辦自主權倡議活動

2024/10/22 21:39

酷澎與勵馨基金會首度於物流中心推廣兒童自主權倡議活動。（業者提供）酷澎與勵馨基金會首度於物流中心推廣兒童自主權倡議活動。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕跨境電商巨頭酷澎（Coupang）今日宣布，為配合政府打造兒童安全網，鼓勵及早讓兒童認識自己的身體、提升保護意識，酷澎贊助勵馨基金會舉辦3場兒童自主權倡議活動，第一場活動在酷澎在桃園的物流中心舉行，邀請物流中心同仁與家庭參與。

酷澎近期持續推進員工友善政策與活動。包含在全球物流中心推出「酷涼專區」試驗計畫，改善職員工作環境，以及打造「Coupang Care」員工關懷計畫，此計畫在台灣的首項措施是擴大辦理健康檢查，強化職場健康文化，也將提供不同形式的關懷與諮詢服務。

今日酷澎宣布，贊助勵馨基金會的行動充分展現對第一線物流人員的關懷與重視，並進一步體現酷澎推動員工福利和促進社會變革的深切承諾，這也是酷澎首次在物流中心舉辦親子活動。

勵馨基金會自2022起發起兒童自主權倡議計畫，今年則是首次與酷澎合作在桃園舉辦3場活動。勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍表示，勵馨的兒童身體界線訓練課程首站就辦在酷澎桃園物流中心，感謝酷澎共同參與和支持，一起推廣兒童身體自主權計畫，為孩子撐開安全的成長空間。

活動中，勵馨基金會講師活潑地透過動畫、為課程專屬設計的布偶與身體雷達圖等教材，帶領小朋友跟家長共同學習，幫助小朋友認識自己的身體，一同上課的家長們也從中學習到如何引導學齡前的小朋友自我保護。

勵馨基金會講師透過說、唱、跳等活潑的教學方式與學齡前孩子互動，培養孩童對身體認知，並提升身體自主權意識。此外，也提供家長如何協助孩子認識並表達自身感受的建議。

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