中火空汙減幅近7成 台電：成效優於全台中市

台電表示，2016至2021年間台中電廠（見圖）空污排放削減幅度逾6成、近7成，優於全台中市的減量幅度。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期外界質疑中火空污排放不減反增，台電對此表示，台中電廠持續推動空污減排措施，減排成效是全台中市最高，數據顯示，2016至2021年間台中電廠空污排放削減幅度逾6成、近7成，優於全台中市的減量幅度，這樣的努力不應被抹滅忽視，籲外界公允評價。

台電指出，依環境部公開的台灣空氣污染物排放量清冊資料，顯示台中市2021年全市空污排放量相較2016年削減約2萬1292噸，而對比台中電廠同期間的減量則達2萬3208噸，優於全市的減量幅度。

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台電強調，台中電廠持續透過短中長期減排措施，空污排放量已從2016年3萬8352公噸降至2023年1萬1624公噸，空污削減近2.7萬噸，削減率近7成。

至於環團關心燃氣二期計畫環評，台電說明，由於環評制度在於評估開發行為的最劣情境對環境影響程度，若僅以環評最劣情境所推估的燃氣計畫排放情況，去對比台中電廠現況的空污減量最佳情境，實有失公允客觀，視同變相抹煞過往台中電廠空污減量的努力。

台電強調，增氣目的在於進一步減煤，空污排放也可再進一步減量。2019年起，台中電廠發電量已不足支應台中市用電量，因此推動新建燃氣機組，可兼顧中部地區用電及深化減煤力道。

台電表示，完成中火燃氣計畫後，既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為國安備用機組、備而不用。台電將全力以赴進行各項工作，戮力達成「早一日增氣，早一日減煤」目標，也盼各界共同支持。

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