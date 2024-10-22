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美祭最嚴數位鐵幕 全面管制中俄資安威脅

2024/10/22 18:25

美國強化數位安全防線，全面管制中俄資安威脅。（路透，本報合成）美國強化數位安全防線，全面管制中俄資安威脅。（路透，本報合成）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部21日提出新規定草案，將限制特定商業交易，防止聯邦政府資料或美國民眾的大量個資落入中國等國手中。同日，八位跨黨派參議員敦促拜登總統，審查承載全球近乎全部網路流量的海底通訊電纜安全。

《路透》報導，這項規範源自拜登今年初簽署的行政命令，目的在阻止中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴和北韓等敵對國家，利用美國的金融、基因及健康資料進行網路攻擊、間諜活動或勒索威脅。

新規定首度明確界定禁止轉移的資料類型與數量，包括超過100名美國人的基因資料、逾1萬人的個人健康或財務資料，以及超過1000台美國裝置的精確位置資訊。美方官員表示，若資料經紀商明知這些資訊最終將流向「受關切國家」（countries of concern），相關交易將被全面禁止。

在海底電纜安全方面，由共和黨籍楊恩（Todd Young）與民主黨籍墨菲（Chris Murphy）為首的聯邦參議員指出，目前全球逾400條海底電纜承載了95%以上的網路流量。

他們在信中強調：「美國必須審查全球海底電纜基礎設施的現有漏洞，包括來自俄羅斯的破壞威脅，以及中國在電纜鋪設與維修方面日益增長的影響力。」

美國近年已採取多項行動因應這些威脅。自2020年起，美國監管機構促使四條原計劃連接美國與香港的海底電纜計畫取消。今年4月，聯邦通訊委員會（FCC）更下令中國電信（China Telecom）、中國聯通（China Unicom）及中國移動（China Mobile）的美國分公司停止寬頻網路營運。今年6月，聯邦通訊委員會還提出加強網路傳輸資訊安全的新提案。

美方官員強調，若中國應用程式如抖音海外版TikTok將美國用戶敏感資料傳輸給中國母公司，可能違反新規定。早在2018年，美國外國投資審查委員會（CFIUS）就曾以資料安全疑慮為由，否決中國螞蟻集團（Ant Financial）收購美國匯款公司萬里匯（MoneyGram International）的計畫。

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