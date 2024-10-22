昱展戒鴉片成癮新藥 合作夥伴Indivior展開臨床三期前試驗

昱展戒鴉片成癮新藥，合作夥伴正式展開臨床三期前試驗，對該藥的發展態度轉為積極。圖右為昱展董事長林東和、圖左為總經理文永順。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於感受到競爭對手給的壓力，昱展新藥（6785）合作夥伴國際藥廠Indivior （LSE/Nasdaq: INDV），針對昱展授權的產品長效丁基原啡因（Buprenorphine）注射劑INDV-6001 （ALA-1000），於美國正式展開多重劑量之藥物動力學臨床試驗，評估鴉片類成癮症患者經多次INDV-6001注射後的藥物動力學、安全性與耐受性，作為未來臨床三期研究給藥方案的選擇依據。

此研究為一項開放式、多中心研究，共計6個試驗組，預計招募122位中度至重度鴉片成癮症之成年患者，評估自市售每日口服舌下片劑或每月注射劑銜接至INDV-6001注射劑的臨床表現，用以研究INDV-6001不同劑量與週期的多元給藥方案。

請繼續往下閱讀...

主要終點指標為皮下注射INDV-6001後達穩定態的藥物動力學參數，次要終點指標為治療中出現的不良事件與注射部位耐受性等。由於鴉片類戒癮治療期程通常較為長久，此試驗亦將評估受試者輪換不同注射部位（大腿、上臂後側）的使用情形。依據Indivior公告，此試驗預計執行至2025年10月，並預計於2026年第一季正式展開臨床三期試驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法