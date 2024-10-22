竹科2奈米廠工安意外 台積電：配電工程停工與調查原因

竹科2奈米廠傳工安意外，台積電表示，將對配電工程停工並調查原因。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電竹科二奈米廠日前發生一名工人在作業中不幸觸電身亡；台積電表示，將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜，同時發生事故的辦公棟工程配電工程停工，將待進一步釐清調查事件原因。竹科管理局則指出，停工的配電項目必須待施工包商提出改善計畫，並且送管理局審核通過後，才會再准予復工。

台積電表示，寶山廠區18日下午一名承攬人員進行辦公室配電工程時，因故發生意外，雖第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫，但該名承攬人員仍在送醫後宣告不治，目前辦公棟配電工程停工，將待進一步釐清調查事件原因。

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竹科管理局環安組長陳麗珠表示，事故發生後管理局第一時間接獲通報時，就派員到現場了解情況，並確認為重大職災事件，事故隔天，也就是10月19日當天，立即勒令台積電施工現場的用電相關作業停工接受調查。

陳麗珠指出，目前工地現場各項施工作業仍進行中，管理局僅針對發生事故且目前正在進行的配電工程勒令停工，其他施工作業並未要求停工，仍可持續作業。

她表示，停工的配電項目必須待施工包商提出改善計畫，並且送管理局審核通過後，才會再准予復工，目前復工時間沒有答案，廠商必須徹底檢討與改善後，才會讓他們復工。

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