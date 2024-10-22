前現任員工向Youtuber吐實 3原因令三星陷入危機

三星電子31名前任和在任員工向名為Damnangyi的Youtuber吐實，該公司因技術創新停滯、半導體市場競爭力下降、內部組織問題而面臨危機。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓BusinessKorea報導，一名名為Damnangyi的Youtuber上週五（10月18日）在他的頻道上上傳1段題為「前任和在任員工眼中的三星半導體危機和解決方案」影片，該影片在網路上瘋傳，內容為對三星電子31名前任和現職員工的書面訪問，他們一致認為三星電子目前正陷入危機之中。

Damnangyi曾在三星電子任職到2022年3月，目前是高通（Qualcomm）的工程師，他進行上述訪問，以收集對三星電子狀況的看法。受訪者包括24名在任員工和7名前任員工，他們將技術創新停滯、半導體市場競爭力下降、內部組織問題，列為三星電子發生危機的主要因素。

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Damnangyi詢問，「你認為三星電子目前是否陷入危機？」所有受訪者一致回答「是」。其中，71%認為三星電子的技術創新速度「緩慢」，12.9%認為「非常緩慢」，僅12.9%認為與競爭對手相似。

受訪者認為，三星電子高層主管的浮誇表現和對短期目標關注，是技術創新停滯的主因。1名受訪者說：「高層主管只關注1年的短期目標，看不到大局。」另1人說：「實際產品競爭力下降是因為高層主管只忙著達成各自部門的目標管理，我常常在想，如果他們擁有這家公司，他們是否會做出這樣的決定。」

內部溝通問題和上級的蔑視也被視為降低員工士氣的因素。1名受訪者說：「公司對待員工的態度是錯誤的。」另1名受訪者也表達了同樣的觀點，他說：「由於上級的蔑視，員工士氣低落。如果公司表現好，是市況轉好，如果表現不好，那就是員工的錯，這種看法是不對的。」

另1關鍵問題是薪資補償。1名從SK海力士跳槽到三星電子的前員工批評，三星電子儘管營業利潤較高，但並未給予相對應的薪資。他說：「即使SK海力士在行業位居第二的時候，他們也試圖在薪酬方面與三星電子匹敵。三星電子儘管擁有壓倒性的營業利潤，但在薪資方面仍看齊SK海力士。」。

為了克服當前的危機，受訪者一致認為三星電子必須改革薪資制度，並建議高層主管需要明確的任務分配、學術研究的機會和中長期的規劃。

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