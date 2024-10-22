專注離岸風電海事工程 東方風能25日登興櫃掛綠能股

離岸海事工程商東方風能（7786）將在25日登錄興櫃交易，掛綠能環保股，每股參考價95元。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕國內離岸海事工程商東方風能（7786）將在25日登錄興櫃交易，掛綠能環保股，每股參考價95元，由永豐金證券主辦輔導。

離岸海事工程服務商東方風能成立於2019年，已是台灣與亞洲規模最大的船隊運營商之一。

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東方風能表示，公司專注在海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，聚焦在離岸風電領域。

東方風能旗下船隊共14艘，包括2艘建造中的船隻。船舶類型涵蓋5艘人員運輸船、4艘大型拖船、1艘重件駁船、1艘大型工程支援船、1艘高階佈纜船，另有2艘大型海纜維修及運維住宿船在建造中。

東方風能表示，持有總船隊造價已超過新台幣120億元，透過建置多元化船隊以應對各類海事工程的全方位需求。

工程實績上，東方風能在2023年底得標承攬國內中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，在海外市場佈局上已與韓國LS集團下的LSMS公司簽屬針對韓國離岸風電市場的共同投資合作。

東方風能表示，公司預計提高運維期業務佔比，為保障公司長期經營金流，在風險可控範圍下，將提升專案團隊規模，承攬更多中大型統包業務，建立專案團隊與工程施作實績，並提供更多元的解決方案給予客戶，中期目標則是多元利用自有船舶並強化專案工程能力，以增加營收與獲利。

東方風能目前股本15.6億元，2023年營收49.34億元，稅後淨利9.89億元，每股盈餘 6.96元；2024年前二季營收為31.69億元，稅後淨利5.27億元，每股盈餘3.52元。

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