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白銀飆漲創12年新高 羅伯特清崎曝「這價格」前可無腦買

2024/10/22 15:17

隨著地緣政治緊張局勢加劇之下，市場對白銀的避險需求也隨之增加，白銀價格近日創2012年11月以來新高。（示意圖，路透）隨著地緣政治緊張局勢加劇之下，市場對白銀的避險需求也隨之增加，白銀價格近日創2012年11月以來新高。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來黃金價格不斷創高之際，白銀價格也一直在上漲，並在近日創下12年新高。不少人好奇白銀現在還能不能買?對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為白銀在觸及每盎司50美元（約新台幣1610元）之前都可以買入。

綜合媒體報導，隨著地緣政治緊張局勢加劇之下，市場對白銀的避險需求也隨之增加，白銀價格本月21日突破34美元/盎司，創2012年11月以來新高。

鑑於白銀價格不斷攀漲，也讓許多投資人躍躍欲試想投資白銀。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（22日）在社交平台X發文稱，白銀是最佳資產，並認為在白銀價格觸及50美元之前都可以買入。

GoldSeek.com的總裁兼創辦人斯皮納（Peter Spina）也同樣看好白銀後市，認為從基本面來看，白銀具備了「融漲（melt-up）」的所有條件，並預估白銀價格將在年底前升至每盎司40美元（約新台幣1281元）或更高。

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