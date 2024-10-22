中鋼引入AI克服製程難題 拿下「哈佛商業評論」雙獎項

中鋼引入AI開發熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統，克服製程難題。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼推動數位轉型，創造了約16億元年效益，其中「熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統」AI專案獲第四屆「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎的「智造升級轉型獎首獎」及「ESG特別獎」雙項殊榮。

面對2050年碳中和艱鉅挑戰及AI興起浪潮，中鋼於分別在營運、生產及設備等3大領域大量導入AI，完成325個AI專案。

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中鋼表示，從上游煉鐵、煉鋼至下游的軋鋼產線共有15段不連續製程，鋼種產品超過3000種，建廠初期導入ERP系統，無論接單、生產、品管、倉儲或銷售出貨，皆已完成「資訊化」及「自動化」系統建置。

因應工業4.0浪潮，中鋼於利用物聯網（IoT）、巨量資料（Big Data）、人工智慧（AI）等先進數位科技，加速公司在營運、生產及設備等3大領域，以及從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入AI，將原有自動化系統提升至智慧化層次。

中鋼指出，中鋼可接單鋼種對應的鋼胚尺寸多樣，且胚溫高低條件不一，加上加熱爐本身爐體熱慣性大，升降溫會產生遲滯效應，僅憑藉操作員經驗人工調整爐溫，難以滿足每塊鋼胚溫度及升溫曲線的要求，易導致額外燃耗，故加熱爐溫度控制是中鋼長期面對的製程難題。

為此，中鋼成功開發胚溫虛擬量測技術、數位智慧溫控技術及爐況監測診斷技術三大技術，讓加熱爐維修從「定期維護」轉為「預知維護」，提升設備運作效率。

中鋼表示，「熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統」將三大AI技術導入應用於中鋼集團16座加熱爐，每年共可節省約1.45億百萬卡的燃耗，相當於每年減碳約3.1萬公噸，以及節省燃料成本約1.54億元。

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