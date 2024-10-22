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科技驚驚漲！盤點國人最愛科技基金 這檔近一季績效稱冠

2024/10/22 13:54

美股牛氣奔騰，刷新歷史新高的消息幾乎已成為近期的日常。（示意圖，路透）美股牛氣奔騰，刷新歷史新高的消息幾乎已成為近期的日常。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美股牛氣奔騰，刷新歷史新高的消息幾乎已成為近期的日常，史坦普500指數、道瓊工業指數在上週五雙雙站上新高，AI指標股輝達日前也再度締造收盤新高紀錄，蘋果和串流媒體網飛亦同步跟進。護國神山台積電日前法說會財報成績佳，董事長魏哲家的一句「AI需求是真的」，再為市場注入不小動能。

科技股的強勢地位也能從史坦普500分類中一見端倪，今年以來績效位居領先。受國際樂觀情緒影響，國內投資人對科技乃至美股基金的偏好度也持續加溫中。

基金專家觀察，根據境外基金觀測站截至九月底的最新統計，前幾個月的科技股亂流似乎沒有澆熄國人熱情，科技基金的申購狀況仍位居境外基金中的領先群，進一步看申購金額最佳的前五名科技基金，下半年來的績效顯示先前科技股的沉重賣壓，其中富蘭克林坦伯頓科技基金最快回神，下半年績效已領先撥亂反正、過去三個月3.62%的漲升績效同樣名列第一的位置，足見經理人操盤的靈活和面對短線劇烈震盪時的因應能力。

理財專家表示，美銀美林十月全球經理人調查，經理人偏好度由防禦類股轉向看好循環類股，其中看好科技股上升至淨一成的加碼，而彭博統計的產業ETF資金流向部分，科技股今年以來吸引資金淨流入直逼400億美元，然而做多科技股也是近幾個月最擁擠交易的常客，意味著風險也跟著提升，建議選擇科技基金，仍應放大格局，分享其他科技題材的潛在機會。

理財專家進一步以績效勝出的富蘭克林坦伯頓科技基金為例，配置重心不過度偏重AI題材及科技七雄，經理團隊企圖在其他關鍵的「數位轉型」主題上發掘更多亮點。

基金達人建議，科技股前景看佳，自然是投資組合的必備一員，然而下半年來市場主力輪動明顯，例如史坦普500指數中公用事業在近三個月來已大幅領先資訊科技產業，因此豐富化整體資產配置，更有助於掌握市場輪動契機。

申購金額前五大之境外科技基金績效一覽%

基金 下半年以來 三個月 一年
富蘭克林坦伯頓科技基金 0.96 3.62 44.82
安聯全球高成長科技基金 0.75 0.94 40.85
貝萊德世界科技基金 0.58 3.02 49.61
安聯AI人工智慧基金 0.28 0.30 28.28
摩根美國科技基金 -1.21 2.00 38.80

資料來源：理柏資訊，台幣計價至2024/10/21，取理柏環球分類為資訊科技產業且境外基金觀測站統計至2024/9月底申購金額最多之五檔基金。記者吳滋雅製表。

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