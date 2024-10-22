北京鼎泰豐股東互槓 韓家宸批孫鐵漢夫妻惡意設局

北京恒泰豐餐飲公司今年8月宣布中國華北14家鼎泰豐將於10月底熄燈，如今卻傳出大股東互槓，雙方恐對簿公堂。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕北京恒泰豐餐飲公司今年8月宣布中國華北14家鼎泰豐將於10月底熄燈，如今卻傳出大股東互槓，雙方恐對簿公堂。

恒泰豐股東北京巨人公司今天召開股東臨時會，決議全面改選恆泰豐原有董監事，並同步解任恒泰豐董事長韓家宸職務。

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韓家宸今天也發表聲明指出，早年與鼎泰豐董事長楊紀華相識，雙方合作成立合資公司，由鼎泰豐授權使用其商標在華北發展業務。

孫鐵漢先生希望參與該合作，經過他斡旋，同意3⽅合資成立BVI北京巨⼈公司，韓家宸為相對最大股東，巨人公司全資子公司恒泰豐負責華北鼎泰豐店舖營運。

巨⼈公司設唯一董事，最初由韓家宸擔任，基於對孫鐵漢的信任，應其要求，改由其配偶李韻珊擔任。

韓家宸指出，李韻珊及孫鐵漢夫妻行為不端，隱瞞公司財務報告，他5次以上以書面形式要求李韻珊依法召開巨人公司股東會，報告財務委員會並進行盈餘分配。

然⽽，李韻珊及孫鐵漢夫妻倆卻置之不理，涉嫌嚴重背信行為，對上述違法行為，他已委託律師提起刑事訴訟。

恒泰豐公司因受限於20年營業期限，已於今年8⽉屆滿，維護近千名員工的⼯作權益，恒泰豐在營業期限屆滿前積極爭取續展。

然⽽，在最關鍵的董事會上唯一明確反對續展的董事即為李韻珊，恒泰豐雖然嘗試向中國相關主管部門申請延續營業執照，但遭到李韻珊與孫鐵漢夫妻惡意阻擋。

韓家宸表示，21日得知北京巨人對外宣稱華北鼎泰豐結束營業出現戲劇性轉折，他痛批這根本不是戲劇化轉折，而是預謀性的惡意設局。

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