傳直播雙雄有意合併 17LIVE：荒謬不實傳言

對於將台灣市場賣給浪LIVE的傳聞，17LIVE集團今天發布聲明表示，此為市場荒謬不實傳言。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕鏡週刊日前報導，傳出台灣兩大直播平台計畫合併，17LIVE有意分割業務，將台灣市場賣給浪LIVE。17LIVE集團今天發布聲明表示，此為市場荒謬不實傳言，17LIVE持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善，營收與獲利表現都呈現成長趨勢。

浪LIVE母公司「浪凡」為台灣上市公司，財報顯示，今年上半年營收為14.39億元，歸屬於母公司業主淨利為2736萬元，每股盈餘（EPS）0.36元。近期傳出收購傳聞，浪凡股價已連續4個交易日收漲。

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而於新加坡交易所上市的17LIVE財報指出，今年上半年營收為1.01億美元（約32.37億台幣），淨利為190萬美元（約6090萬台幣），相較去年同期淨損1.18億美元已有大幅成長。

17LIVE聲明如下：

1. 17LIVE集團財務狀況良好，且為擴大全球市場佈局，一直有在尋找合適的收購標的，但暫時不會考慮收購台灣的直播平台。17LIVE集團強調，台灣為17LIVE集團的根本，我們以台灣為出發據點，並放眼全球市場。

2. 今年上半年總營收高達1.011億美元，並透過推動成本優化，使得營運費用減少19.3%，讓17LIVE集團毛利率穩健維持在41.2%，上半年淨利潤為190萬美元（與媒體報導提到的競品同期財報相比，營收與獲利規模都約為2倍）。

3. 檢視財報，第一季雖營業虧損210萬美元，但透過強化營運管理效能、成本優化管理，讓第二季營業利潤爬升至350萬美元，不僅達到正成長，也顯示我們在營收與獲利表現上呈現成長趨勢。我們一直持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善。

4. 17LIVE集團截止今年6月底擁有約8560萬美元的資金及約當現金，無任何負債。截至目前為止，財報表現穩健，顯示我們營運調整策略生效，並帶來正面的營運成果。

5. 有關媒體提到去年虧損一事，實為積極佈局海外市場以及為籌辦新加坡上市衍生的費用，但此為去年發生的單次費用，對今年營運不造成任何影響。

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