iPhone 16剛上市就降價 ? 蘋果中國線上官網砍價換銷量

蘋果新機iPhone 16甫上市1個月，中國線上官方旗艦店罕見大降價。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲軟，蘋果為刺激iPhone 16銷量，中國線上官方旗艦店罕見降價，這波消費者購買新機的折扣最高達1600元人民幣（約新台幣7195元）。據報導，蘋果員工稱，iPhone 16上市甫1個月就出現「新機全系降價情況，幾乎從未有過」。

中媒《第一財經》指出，蘋果官方旗艦店iPhone 16降價的背後，代表iPhone手機在中國市場的銷售似乎不如預期。以往蘋果很少在新手機發布後不久就在線上官方旗艦店或直營門市降價，但現今蘋果「不輕易降價」的傳統，或許正在步步退讓。

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報導指出，在2024年雙11電商節中，蘋果發表僅1個月的iPhone 16系列全系迎來降價，這是新機發布以來官方管道首次降價。

蘋果上一代iPhone 15系列在去年發表後，蘋果官網在今年1月才開始限期降價，當時iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max最高優惠500元人民幣（約新台幣2249元）。

市場研究機構Canalys分析師表示，缺乏人工智慧（AI）服務、消費者支出減少、競爭加劇等因素，均是蘋果在中國市場所面臨的挑戰。

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