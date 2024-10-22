擴廠需求強 半導體業研議買國內碳權

碳交所總經理田建中指出，目前已有半導體業者研議購買國內碳權，以作環評抵減。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內減量額度（碳權）交易在10月初正式啟動，當時中鋼（2002）等公司上架6項專案、共計6080公噸仍在銷售中，皆是提供定價交易，價格在2500元至4000元不等；碳交所總經理田建中表示，目前已有半導體產業含製造、封測廠正研議購買，以作擴廠環評抵減之用，預期未來市場會逐步成長。

我國減碳政策以強制性的「碳費」與自願性的「碳權」雙軸並行，近日碳費敲定一般費率為每公噸300元，優惠費率A行業別指定削減率為每公噸50元、優惠費率B技術標竿指定削減率為每公噸100元，相較國內碳權商品價格低上許多。

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田建中說明，對我國企業來說，國內碳權共有「抵免碳費」及「環評抵減」2大用途，尤以環評抵減推力更大；不過因購買碳權涉及企業資本支出規劃、無法急躁，加上市場尚在磨合階段，其他上市櫃公司也正觀望第一筆交易出現，以起示範作用。

不過根據環境部資料，目前有37案抵換專案通過額度申請，共計已核發2559萬噸，未來都是可能的碳權商品來源；據了解，我國11月也將有黃碳專案走國際認證，未來有望上架我國的國際碳權平台，碳交所國內外碳權交易業務都同步推進。

針對拍賣制度，田建中則說，此制度主要設計給政府單位使用，如各縣市政府若獲得額度認可想售賣，就須走拍賣制度，碳交所平台已經準備好，但預計還需醞釀一段時間才會有專案上架，企業持有的額度也可上架拍賣。

熟悉碳交易的專家指出，若企業想成為國內碳權的買家，也需環境部審核通過，目前開戶數僅「個位數」，買、賣雙方資格、商品能否上架、方法學是否通過都由環境部把控，且企業減碳前期投入高，能否以碳交易形式回收還要通過層層關卡，流動性自然僅能緩慢提升。

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