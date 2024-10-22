斥資2000萬 台塑生醫捐石門國小全台首座光電儲能球場

台塑生醫董事長王瑞瑜（中）與教育部長鄭英耀（右二）共同參觀石門國小光電儲能球場的儲能設備。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑生醫今（22）日宣布，斥資2000萬元為屏東縣牡丹鄉石門國小建置全台第一座光電儲能球場正式啟用，未來球場每年自發9萬度綠電，減碳約45公噸、相當於種植近4000棵樹，期盼為下一代創造安全健康的運動環境，建構全綠能不斷電小學典範，樹立校園永續發展的標竿。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台灣近年推廣各級學校建置光電球場，但石門國小為南排灣族部落原住民學校，位置極度偏遠，饋線容量相對不足，遇到天然災害毀損饋線時，修復時程相當長，也無法供應部落緊急用電，因而決定捐贈光電儲能球場。

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王瑞瑜指出，這是全台第一座結合鋰鐵電池儲能系統的太陽光電球場，為孩子提供遮風避雨、不用曝曬的運動空間，每年可發9萬度綠電，幫助學校用電自給自足，且餘電不躉售，透過儲能系統存下珍貴的電力，在停電、斷電時為學校禮堂及球場供應長達一週的夜間照明，也能作為部落緊急民生、醫療用電需求。

王瑞瑜表示，台塑企業王永慶創辦人30年前提出「釣竿計畫」免費提供原住民孩子就學，至今累計投入近17億元、幫助超過5500人，還有人多年前從長庚護專畢業後在牡丹鄉衛生所服務，代表釣竿計畫不僅改善孩子人生道路，也同時為原住民部落培養優秀醫療人才，成功促進社會良善循環，如今她也秉持創辦人精神，希望透過光電儲能球場為下一代貢獻力量。

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