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美國總統選戰打進麥當勞！麥當勞表中立：不會為任何候選人背書

2024/10/22 10:41

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）20日現身賓州費斯特維爾-特雷弗斯（Feasterville-Trevose）1家麥當勞餐廳打工炸薯條，為大選造勢。（美聯社）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）20日現身賓州費斯特維爾-特雷弗斯（Feasterville-Trevose）1家麥當勞餐廳打工炸薯條，為大選造勢。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）20日現身賓州費斯特維爾-特雷弗斯（Feasterville-Trevose）1家麥當勞餐廳打工炸薯條，為大選造勢，有網友質疑麥當勞已在美國總統選舉中選邊站。對此，麥當勞表示公司立場中立，不會為任何總統候選人背書，強調麥當勞不是紅色（此指共和黨）或藍色（此指民主黨），麥當勞是金色的（（此指麥當勞的象徵「金色拱門」）。

綜合媒體報導，川普（Donald Trump）20日到賓州的一家麥當勞，親自下廚炸薯條，吸引大批支持者排隊購買。此舉不僅為2024年美國總統大選增添戲劇性，更被視為針對對手、民族黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）過去聲稱曾在麥當勞打工的說法。

報導指出，賀錦麗多次聲稱大學期間曾在麥當勞打工，藉此強調自己的中產階級背景，試圖與億萬富翁對手川普形成鮮明對比。她的競選團隊特別指出，賀錦麗曾在1983年夏天，也就是她在霍華德大學（Howard University）大一和大二之間的暑假，在加州阿拉米達（Alameda）中央大道（Central Avenue）的一家麥當勞擔任收銀員、炸薯條和製作冰淇淋的工作。

但川普陣營質疑賀錦麗的說法，指賀錦麗1987年的履歷中並未提及麥當勞工作經驗，也沒有任何證據支持她的說法。

川普20日到麥當勞打工炸薯條之舉，成功吸引外界關注，但有網友質疑麥當勞已在美國總統選舉中選邊站。

對此，麥當勞表示，儘管它並未尋求這種關注，但它「已成為本次選舉週期的固定話題」，並稱公司在得知川普想參觀賓州門市的請求後，它以公司核心價值之一的角度來處理這個問題，即麥當勞向所有人敞開大門，並歡迎賀錦麗到訪。

麥當勞強調，公司不會為任何總統候選人背書，不止這次，下次總統大選也是如此，稱麥當勞不是紅色，也不是藍色，麥當勞是金色。

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