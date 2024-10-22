避嫌？習近平訪俄前 中國祭軍用無人機出口管制

中國國家主席習近平。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕無人機成美國對中國制裁目標，為澄清中國從未提供武器，幫助俄羅斯在烏克蘭的戰爭，在中國國家主席習近平訪問俄羅斯之前，中國公佈了1套針對所謂「兩用物項」的出口管制法規，該措施將於12月1日起生效。

據中國外交部稱，習近平將於週二至週四出席在俄羅斯城市喀山舉行的金磚國家峰會。

請繼續往下閱讀...

CNBC報道， 所謂「兩用物項」是指既可用於民用又可用於軍事目的的商品或技術，該措施旨在「維護國家安全和利益，促進防擴散全球合作，加強和規範兩用物項出口管制」。

這些規定出台之際，美國加大了對中國公司的制裁力度，美國認為這些公司一直在供應無人機等軍民兩用商品，以幫助俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

中國市場研究集團董事總經理本傑明·卡文德表示，「鑑於無人機在最近的衝突中發揮了重要作用，可用於航空航天應用的材料和技術可能是第一批列入出口管制清單的物品。

不過，Natixis亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 表示，俄羅斯可能會免受出口管制。

中國官員表示，新規定將對兩用物項出口實施許可制度，並製定限製商品清單，此類商品的出口商必須披露出口商品的最終用戶和預期用途。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法