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白宮批：中國為主導全球市場 虧損仍堅持生產過剩

2024/10/22 07:45

過去20年，中國以過度生產取得鋼鐵、太陽能與醫療器材領域的全球主導地位。（法新社）過去20年，中國以過度生產取得鋼鐵、太陽能與醫療器材領域的全球主導地位。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕白宮主管國際經濟事務的副國安顧問辛赫（Daleep Singh），近日在美國製造業聯盟（AAM）舉辦的一場活動中，抨擊中國為主導全球市場，生產遠超過其所需的產品，美國不會坐視不管，將運用關稅等限制性工具反擊該惡行。

他指出，中國已累積越來越大的市場力量，作為經濟與地緣政治影響力，而華府認為此代價是令人無法接受的。

他說，「這是問題所在，而它並不抽象，你能從數據中看出。他們極度異常，我們必須採取一些措施」。他沒有透露華府正思考的任何具體新措施。

辛赫指出，數據顯示，相較於電動車、電池或半導體的預期需求，中國的產能嚴重過剩，中國生產商報告「持續虧損」。

他說，「我們看到中國無與倫比的補貼水準與成長率」，包括巴西、南非與歐盟等越來越多國家，開始如同美國將工業產能過剩視為主要問題。

他補充，中國正利用生產，來取得在許多領域的主導地位，「中國透過提供遠高於全球需求所能吸收的供應，淹沒戰略產業，從而抹除競爭」。

他說，過去20年來，中國以相同戰略取得鋼鐵、太陽能與醫療器材領域的主導地位，然而此趨勢現在「擴大且加劇」，包含電動車、電池與半導體等華府已大力投資的領域。

華府先前表示，美國可能需在關稅之外，採取進一步且「更有創意」的行動，以保護美國產業與勞工，免於遭受中國日益過剩的工業產能衝擊。

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