新報告：iPhone的保值能力 已大不如前

據市場研究報告發現，蘋果iPhone的保值能力已不如以往。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據市場研究報告發現，蘋果iPhone的保值能力已不如以往，過去購買iPhone的一個優點是，蘋果手機通常比其他品牌的手機更保值，因此當需要以舊換新、升級到新型號時，消費者可以獲得更好的二手價格。但是，這種情況可能不會持續太久了。

SellCell進行的研究發現，雖然iPhone目前仍比其他品牌保留更多的價值，但自iPhone 12以來，每個系列的價值平均下降速度都快於先前的系列。iPhone 12系列上市12個月後貶值43.8%，而iPhone 13系列上市一年後貶值46.2%； iPhone 14系列貶值47.7%，iPhone 15系列貶值48.2%。

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雖然現在還沒有iPhone 16的數據，但在推出後的前兩週內，SellCell發現，蘋果最新系列的價值比iPhone 15系列在上市期間下降了8%。這些差異，尤其是一年後的折舊並不大，但它們表明歷代iPhone機型的保值能力，已經正在穩步下降中。

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