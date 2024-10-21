數發部推公部門資料管理 邀國際專家來台交流

數位發展部舉辦「資料賦能與創新應用趨勢國際研討會」。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕為協助政府機關發展資料管理及應用能力，數位發展部今天起連續2天舉辦「資料賦能與創新應用趨勢國際研討會」，邀請國際專家學者及業界技術人員就「資料管理邁向國際趨勢」、「資料創新實現數位轉型」及「隱私強化技術應用」等主題進行討論分享，聚焦在資料管理的國際最新發展與趨勢。

數發部次長葉寧致詞時表示，現在是一個資料驅動的時代，AI（人工智慧）應用百花齊放，在多元AI應用的背後，完善的資料管理將是重要的基石，數發部希望引導公部門逐步完善各項資料管理措施，在未來我國推動AI政策過程中，達到事半功倍的效果。葉寧強調，資料管理如同一個城市的下水道工程，只有積極規劃治理，才能有效發揮資料創新效益。

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數發部指出，在國際趨勢方面，這次研討會邀請韓國科學技術情報通信部金秀正處長，以及德國柏林技術與經濟應用大學艾瑞夫·維德（Arif Wider）博士出席。

金秀正以韓國如何因應未來遍地AI世界的資料策略為主題，分享規劃與實際執行經驗；艾瑞夫·維德則以資料平台趨勢說明建構資料治理的基礎。會中並邀請國泰金控協理劉浩翔分享金融集團資料共享戰略的演進；國立中正大學江振國副教授從地方縣市經驗，分享智慧城市與監控中心的資料管理成果；意藍資訊楊立偉總經理也從產業面提供循證治理及智慧防災的建議。

明天研討會將聚焦「隱私強化技術」（PETs）的實務應用案例，邀請國立陽明交通大學游家牧副教授分享國際隱私強化技術最新趨勢；財團法人中小企業信用保證基金王穩昌副理與國家資通安全研究院柯維然研究員，共同分享運用合成資料技術平衡資料隱私風險與資料利用需求的實務經驗。

國泰世華銀行數據生態營運部高秋蓉協理，將分享攜手同業參與金融科技創新園區聯合自主實證，透過聯合學習機制，讓多方參與的金融機構無需提供自身機敏資料，就能成功驗證科技防詐，更與資安院合作，評估聯合學習機制的潛在風險，有助提升跨域資料協作的安全性。

會中也就「資料賦能管理技術架構指引（草案）」進行說明，數發部表示，為協助公部門發展資料管理和應用能力，提供可操作執行的技術說明，數發部參考多項國際資料管理領域標準與實務，並結合新興資料管理技術概念，研訂「資料賦能管理技術架構指引（草案）」。

數發部表示，希望透過技術文件引導，在越來越複雜的資訊系統與資料儲存環境中，能夠掌握資料、取用資料、分析資料，逐步建立高品質及穩定的資料管理基礎環境，來提升資料價值，達到加速資料創新應用的目標。

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